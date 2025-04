Dall'Inghilterra, Vidic elogia Milenkovic: "Nella sua crescita merito anche della Fiorentina"

Nikola Milenkovic è uno dei difensori rivelazione di questa Premier League. Colonna del Nottingham Forest, attualmente terzo in classifica e reduce dal successo - ieri sera - contro il Manchester United, il difensore serbo ha conquistato tutti, addetti ai lavori e tifosi. Tra questi anche Nemanja Vidic, ex difensore dello United, che alla Bbc ha parlato così del suo connazionale: "Milenkovic è un grande rappresentante del calcio serbo ed è anche un grande esempio di come i giocatori dovrebbero comportarsi, lavorando duro, tentando di avere successo nella loro carriera.”

Vidic, che è stato a Firenze recentemente come protagonista del Pepito Day, per l'addio al calcio del suo ex compagno Giuseppe Rossi, ha poi sottolineato quanto l’esperienza in Serie A abbia aiutato Milenkovic a perfezionare il suo gioco: “Credo sia un difensore che si esalta proprio nei duelli e nella difesa della porta. In questo è migliorato tantissimo anche dal punto di vista tattico, merito anche della sua esperienza con la Fiorentina in Italia. Paragoni con il sottoscritto? Non è giusto farli. Ha le sue caratteristiche e sta portando avanti un’ottima carriera. Ha 27 anni e, per essere un difensore, possiamo dire che è ancora giovane.”