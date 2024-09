DAL V. PARK, Gudmundsson regolarmente in gruppo

NOTIZIE DI FV NAZIONALE, L'ULTIMO GOL VIOLAZZURRO FU DI BONAVENTURA Con la convocazione di Moise Kean in nazionale maggiore, i colori azzurro e viola tornano, dopo mesi, a mescolarsi con armonia. L'attaccante nato a Vercelli si candida infatti con prepotenza a scendere in campo, dall'inizio o da subentrato, nei match di Nations... Con la convocazione di Moise Kean in nazionale maggiore, i colori azzurro e viola tornano, dopo mesi, a mescolarsi con armonia. L'attaccante nato a Vercelli si candida infatti con prepotenza a scendere in campo, dall'inizio o da subentrato, nei match di Nations... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 06 settembre 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi