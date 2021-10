DAL PINO, Giocatori che lasciano a zero preoccupano

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato del non-rinnovo da parte giocatori in scadenza di contratto direttamente dal palco del Festival dello Sport di Trento: "Indennizzo per i club che perdono i giocatori a zero? Come è sacrosanta la libera circolazione dei giocatori, è sacrosanto il club che investe su di loro. I giocatori che lasciano a zero è un fenomeno crescente e preoccupante, non possiamo come Lega serie A intervenire, ma possiamo lavorare a delle riforme, in modo da difendere gli attivi da club, altrimenti il club continua ad essere il punto che viene colpito sempre. Le infrastrutture sono fondamentali per colmare il gap con la Premier League. Sappiamo cosa dobbiamo fare, ma le infrastrutture sono solo una parte. Noi abbiamo un vantaggio rispetto alle altre leghe, ovvero il numero di club importanti che abbiamo. Dobbiamo crederci e lavorare sempre per raggiungere gli obiettivi finali".