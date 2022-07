DAL BRASILE, Niente Wallace: Flamengo punta Pulgar

Aggiornamenti dal Sudamerica per quanto riguarda Erick Pulgar. Come riporta il giornalista brasiliano Vene Casagrande attraverso il suo profilo Twitter, viste le difficoltà per arrivare a Wallace il Flamengo è pronto a fare un'altra offerta per il centrocampista cileno in uscita dalla Fiorentina. Di seguito il tweet originale di Casagrande:

O nome de Erick Pulgar voltou a ganhar força no Flamengo. Com dificuldades de contratar Walace (valor ainda é entrave), a diretoria rubro-negra vai realizar oferta pelo volante chileno da Fiorentina. — Venê Casagrande (@venecasagrande) July 27, 2022