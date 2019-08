DAL BRASILE, Balo: Flamengo offre di più dei viola

In Brasile il Flamengo continua a sognare in grande, e si avvicina a grandi passi a chiudere l'affare per acquistare Mario Balotelli, centravanti italiano svincolato nel mirino anche di alcune squadre di Serie A, tra cui la Fiorentina. Secondo quanto riferisce la versione brasiliana di ESPN, però, il club brasiliano sarebbe in vantaggio nei confronti delle avversarie, soprattutto dei più pericolosi, i viola, in quanto hanno la disponibilità economica per fornire un ingaggio più alto a Balotelli. Sul conto dell'attaccante sono segnalate come squadre interessate anche Brescia ed Hellas Verona.