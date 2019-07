DAINO, Veretout al Milan? Io punterei ad altro

Tanti temi affrontati nell'intervista di TMW con Daniele Daino, ex di Bologna e Milan. Si parte dalla vicenda Mihajlovic ("una doccia gelata, lui peraltro è l'emblema della forza. Nella tristezza del momento credo che il Bologna potrà trarre dare ancora di più") per poi passare al Milan: "Si parte dal gioco, con le due punte e il trequartista che piaceva a Berlusconi. Il mercato non è stellare visti i paletti del fair play finanziario, però tutto sommato è stata sposata una certa filosofia per ricostruire. Per quanto riguarda i giovani, sono bravi ma dovremo vederli all'opera in un palcoscenico importante come San Siro. Veretout? Lo conosciamo perché lo abbiamo visto nel nostro campionato e può dare certe garanzie. E' un buon centrocampista che abbina le due fasi, però francamente ci sono giocatori che, spendendo una somma inferiore rispetto a venti milioni, hanno le qualità tecniche per giocare nel Milan"