DAGLI USA, Viola pista più concreta per McKennie

Secondo quanto riportato dal sito statunitense ESPN.com, la Fiorentina resta la destinazione più concreta per il futuro di Weston McKennie. I viola - si legge - sono molto interessati al centrocampista, che ha detto no ad alcune proposte dall'Inghilterra (Aston Villa ed Everton) e che non gradirebbe le opzioni che portano in Germania o addirittura in MLS.

L'opzione Fiorentina sarebbe la preferita anche del giocatore in esubero dalla Juventus, ma il suo eventuale approdo in viola è legato all'operazione Nico Gonzalez. Solo se si dovesse sbloccare l'operazione legata all'argentino, allora anche quella per l'americano potrebbe davvero prendere corpo e decollare fino al suo approdo al Franchi.