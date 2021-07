DA ROMA, Gollini piace a Lazio, Fiorentina ed Everton

Pierluigi Gollini sembra essere in uscita dall’Atalanta che ha da poco ingaggiato Juan Musso. Il portiere classe ’95 è in cerca di una nuova esperienza e le sue prestazioni non sembrano essere passate inosservate in Italia. Lazio e Fiorentina, secondo quanto scrive LaLaziosiamonoi.it, sarebbero interessate all'estremo difensore nel caso dovessero perdere i rispettivi Strakosha e Dragowski. Anche l'Everton sembra aver messo gli occhi su Gollini. Al momento il club viola sembrerebbe avere un asso nella manica per convincere l'Atalanta. L’inserimento del cartellino di Lirola nella trattativa potrebbe convincere i bergamaschi ad abbassare la richiesta economica.