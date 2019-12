DA MILANO, Politano, sì alla Viola solo se...

Tante sirene di mercato per Matteo Politano, che però ha intenzione di restare all'Inter. Lo scrive FcInternews.it, che spiega come l'esterno offensivo romano non abbia cambiato idea e intende proseguire la sua avventura nerazzurra, a meno che non sia l'Inter a metterlo sul mercato con l'arrivo di un'altra punta a gennaio. Il Genoa ha sondato il terreno, ma non è un'opzione che solletica il calciatore romano. Il corteggiamento di Enrico Preziosi è stato rispedito al mittente subito. Le voci su Atalanta e Parma legate all'affare Dejan Kulusevski non trovano conferma.

Discorso diverso per quanto riguarda la Fiorentina (in estate era pronta ad offrire circa 22 milioni di euro per portarlo in viola), che sarebbe pronta a tornare alla carica. Opzione che verrebbe valutata dal diretto interessato solo nel caso in cui l'Inter gli dicesse che non rientra più nel progetto nerazzurro. Altrimenti Politano punta a giocarsi le sue carte a Milano, provando a conquistarsi le sue chance con Antonio Conte. Almeno fino alla prossima estate.