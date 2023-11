DA MILANO, L'agente di Kouamé ha incontrato l'Inter

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Fcinternews.it, nelle sue pagine online, scrive di un incontro tra l’agente di Christian Kouamé e l’Inter, avvenuto nella sede della società nerazzurra poche settimane fa. Secondo quanto si legge, Michelangelo Minieri - procuratore dell’ivoriano - ha fatto visita al club di Zhang per un semplice pour parler, e non è ancora detto che la Fiorentina non faccia l'offerta giusta per trattenerlo, né che in casa nerazzurra decidano di andare su altri profili in vista della prossima stagione. Ma l'Inter avrebbe inserito anche l'ex Genoa nella lista dei papabili per la prossima stagione, essendo Kouame in scadenza coi viola.