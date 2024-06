DA LECCE, Per l'attacco Corvino mette nel mirino Nzola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Corvino e il Lecce sembrano scatenati in questo avvio di calciomercato. Dopo gli arrivi di Morente e Pierret, i giallorossi continuano a sondare nuovi elementi per la prossima stagione e l'ultimo sembra essere quello di M'Bala Nzola. Secondo quanto riporta Tuttocalciopuglia.com, i salentini stanno lavorando per un prestito con diritto di riscatto per affiancare una punta a Krstovic, con Piccoli destinato a tornare all'Atalanta.