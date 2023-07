D. ZAGABRIA, Sutalo e Livakovic titolari nell'esordio

FirenzeViola.it

C'è Josip Sutalo al centro della difesa della Dinamo Zagabria che esordisce stasera in campionato contro l'Istra. Il difensore, al centro di diverse voci di mercato che lo accostano anche alla Fiorentina, scende regolarmente in campo per la squadra di Biscan in attesa di aggiornamenti di mercato. In campo anche il portiere Dominik Livakovic, anche lui accostato alla Fiorentina qualche settimana fa.