D'AVERSA, Goglichidze? Gioca già come un veterano

© foto di www.imagephotoagency.it

Protagonista di una prova di sostanza contro la Fiorentina nel match di ieri, Levan Goglichidze, sul quale si è espresso anche il connazionale Mchedlidze in esclusiva a FirenzeViola.it (leggi qui l'intervista completa), ha ben impressionato anche il suo tecnico Roberto D'Aversa.

Il tecnico empolese ha dichiarato su di lui in sala stampa nella conferenza post partita: "Quando sono arrivato, Goglichidze aveva difficoltà a completare gli allenamenti. Nel momento in cui l'ho schierato in campo, sembra che giochi in Serie A da tantissimi anni. Questo è solo merito suo. Anche se ancora non parla una parola di italiano, parla il linguaggio del campo, il più importante."