D'AMICO, Per me è rigore netto. Commisso pensi a...

Per parlare dell'ultima giornata di campionato è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex giocatore e opinionista Vincenzo D'Amico.

Che ne pensi delle parole di Commisso?

"Il calcio è bello perché fa parlare tutti. Per me è rigore netto. Gli taglia la strada e lo butta a terra. Non c'è da discutere. Se non me lo danno, mi incavolo. Non ha vinto la partita per quel rigore. Ognuno dovrebbe guardare in casa propria. E' troppo facile prendersela con la Juventus, ora è di moda. La Juve vince perché è la più forte".