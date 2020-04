CUTRONE, Maglia in palio per raccogliere fondi

Patrick Cutrone a fianco della Protezione Civile. L'attaccante della Fiorentina, che tra l'altro ha anche vissuto in prima persona l'incubo Covid-19, ha postato una sua foto su Instagram con la maglia viola autografata ben esposta ed ha comunicato ai suoi tifosi che la metterà in palio per sostenere la raccolta fondi di Sky. Un altro bel gesto che rimarca una volta di più tutta la solidarietà nei confronti dei più bisognosi dell'ex rossonero.