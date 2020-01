CUTRONE, Dalla pasta al lampredotto: e lui canta

Il nuovo attaccante della Fiorentina, Patrick Cutrone, è stato subito accolto dai tifosi al suo arrivo con grande entusiasmo e con il coro che i tifosi del Wolverhampton avevano dedicato all'ex rossonero: "Patrick Cutrone, Patrick Cutrone, he loves the pizza, he loves the pasta, the lad’s f*****g magic". Attraverso i canali social del club viola il classe '98 ha cambiato il testo per i suoi nuovi tifosi: "Patrick Cutrone, Patrick Cutrone, he loves lampredotto, he loves bistecca, the lad’s f*****g magic". Qui di seguito il video.