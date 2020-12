CUTRONE, Branchini addio: lo gestirà il padre

Trovano conferme le indiscrezioni dell’ultima ora de laprovinciadicomo.it secondo cui Patrick Cutrone ha cambiato agente. L’attaccante della Fiorentina lascia infatti Giovanni Branchini per farsi gestire dal padre, al quale è da ricondurre - risulta a noi di FirenzeViola.it - la decisione finale. Ricordiamo che non più di due giorni dal contatto del giocatore era stato tolto l’obbligo di riscatto da parte della Fiorentina al raggiungimento di un determinato numero di presenze in maglia viola.