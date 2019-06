CUTRONE, Anche il Brescia interessato al classe '98

Il Brescia si inserisce nella corsa a Patrick Cutrone. Secondo quanto riporta Bresciaoggi l'attaccante del Milan prenderebbe in considerazione l'ipotesi di un anno lontano dai rossoneri solo nel caso in cui fosse certa la titolarità nella squadra in cui andrebbe a giocare. Per questo motivo quindi l'ipotesi di un trasferimento agli ordini di Eugenio Corini sarebbe un'ipotesi comunque gradita al classe '98.