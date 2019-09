CUCCUREDDU, Fio-Juv una classica: sarà gara tesa

Ai microfoni di Radio Bianconera, è intervenuto il doppio ex di Fiorentina e Juventus Antonello Cuccureddu che ha introdotto la sfida di sabato al Franchi: “Cristiano Ronaldo in campo a Firenze? Siamo all’inizio, se non ha problemi fisici penso che giocherà. Uno come lui, che ci tiene sempre a giocare, secondo me deve scendere in campo sempre. Poi è l’allenatore che decide, la partita tutti la vorrebbero giocare. Quelle con la Fiorentina sono state sempre gare tese, anche negli anni in cui giocavo io la Fiorentina era sempre tra le prime. La rivalità? Ci furono degli episodi, ma non andiamo a rivangare. I fiorentini ci tengono tantissimo a questa gara, sono molto caldi. Adesso è diventata una classica. È una partita che i tifosi, squadre e società sentono tantissimo":