CUCCHI, Castrovilli ha tutto per la 10. Iachini? Mi fido

Il giornalista Riccardo Cucchi, intervenuto a Sky Sport, ha parlato così della Fiorentina e di Gaetano Castrovilli: "La maglia numero 10 non deve essere un peso, credo che abbia tutte le qualità per indossarla, anche se ricorda tanti giocatori importanti da Antognoni a Baggio. Lui è una delle realtà più importanti del calcio italiano: lo è per la Fiorentina da cui mi aspetto grandi cose quest'anno, ma lo è soprattutto per la Nazionale. Bisogna puntarci e deve avere voglia di puntare su stesso. Ci vuole umiltà, ma anche il coraggio di osare e ha tutte le qualità per diventare un giocatore di primo piano". Poi ha aggiunto: "Ho molta fiducia nella Fiorentina e in Iachini, so che lui sa trasmettere il campo ai suoi calciatori. Il centrocampo è tra i migliori della Serie A, può inserirsi nel calcio che conta con grande soddisfazione, ma può anche giocare un bel calcio. Milenkovic è molto importante, va tenuto".