CT MAROCCO, Sentiamo gli spari per strada

Vahid Halilhodzic, ct del Marocco, ha raccontato le delicate ore che sta vivendo la sua nazionale, bloccata in un hotel in Guinea, nella cui capitale è in corso un tentativo di colpo di stato: "Siamo in hotel, abbiamo sentito spari nelle vicinanze per tutta la giornata. Aspettiamo il permesso per andare all'aeroporto, al momento siamo bloccati qui nonostante ci sia un aereo ad attenderci. Per arrivare all'aeroporto ci vogliono 45-60 minuti, quando senti dei colpi fuori la sicurezza non è mai al 100%. Non sappiamo veramente cosa stia accadendo all'esterno dell'hotel. Il palazzo presidenziale (luogo dell'assalto, ndr) non è molto lontano, ho visto dei soldati correre per strada, ma non sappiamo bene che succede. I calciatori non sono sicuri, l'inquietudine è tangibile", le sue parole rese da L'Equipe.