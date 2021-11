CT CILE, Pulgar sta meglio, con Ecuador ok

Alle prese con il recupero dall'infortunio, Erick Pulgar non potrà giocare la prima partita del Cile con il Paraguay per via della squalifica. Ma il ct Martin Lasarte è pronto a riaverlo con l'Ecuador e intanto cerca l'alternativa per la prima gara: "Purtroppo non abbiamo un altro giocatore uguale a lui. Cercheremo un giocatore che possa giocare al suo posto e che con le sue specificità sia capace di assorbire l'assenza importante di Pulgar. Però siamo ottimisti. I tempi sono un po’ stretti ma l’ho visto meglio. Penso che possa avere delle possibilità di giocare contro l’Ecuador"