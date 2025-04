Cruciani contro Abodi: "Parole tanto per dire qualcosa, Fagioli e Tonali hanno pagato, il resto è gogna"

Nella puntata odierna di "La Zanzara" su Radio 24, il giornalista Giuseppe Cruciani si è scagliato contro il Ministro dello Sport Andrea Abodi per le parole sui giocatori che scommettono, a suo dire da non dover essere convocati in Nazionale anche se poi ha corretto il tiro: "Che frase è? Tutti possono sbagliare -è l'opinione di Cruciani - Fagioli e Tonali, i due giocatori più coinvolti, non hanno ammazzato nessuno, al massimo hanno fatto male a loro stessi. Uno può giocarsi tutti i soldi che vuole, poi ovviamente se vai contro il regolamento sei punito e loro sono stati puniti, hanno già pagato. Tutto il resto è gogna pura, uno schifo. Ma che ce ne frega a noi se hanno buttato via centinaia di migliaia di euro giocando a poker, il basket...basta non abbiano scommesso sul calcio.

Ma poi chi se ne fotte, hanno pagato. Lui deve uscirsene con "via dalla nazionale" per dire per forza qualcosa. E' una cosa vergognosa, fanno i garantisti solo con la Santanché"