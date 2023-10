CROAZIA, Convocato Brekalo ma solo tra le riserve

La Croazia ha diramato la lista dei convocati per le gare di qualificazione a Euro 2024 di novembre contro Lettonia e Armenia. Nell'elenco figura anche il nome del viola Josip Brekalo, che però rimane tra le riserve e non nei 22 ufficialmente convocati.

Here is #Croatia squad for the November #EURO2024 qualifiers vs. Latvia and Armenia! 🇭🇷#Family #Vatreni❤️‍ pic.twitter.com/R1LhASvkHn