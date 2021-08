CR7, Giornata cruciale: Mendes incontra la Juventus

È una giornata decisiva per il futuro di Cristiano Ronaldo: l'agente del portoghese, Jorge Mendes, è arrivato ieri a Torino. Sul piatto c'è l'interesse del Manchester City, che punta a regalare a Guardiola il campione della Juventus. Come riporta TMW, Mendes ha lasciato poco dopo le 11 il suo albergo torinese, ed è previsto a stretto giro di posta un incontro con la dirigenza della Juve per discutere il destino di CR7.