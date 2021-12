COVID, Giocatori in isolamento, rinviata Leeds-Aston Villa

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Continuano i rinvii - causa covid - delle gare in Premier League. Dopo quelli già previsti oggi per il boxing day, salta anche Leeds-Aston Villa, match della 30/a giornata del campionato inglese in programma martedì. Il motivo è che, nonostante non ci siano nuovi positivi, quelli contagiati della squadra restano però ancora in isolamento. "Anche se non abbiamo nuovi casi di covid nel nostro organico, la maggior parte dei giocatori risultati positivi prima della partita contro il Liverpool (già rinviata, ndr) non è ancora uscita dall'isolamento", ha spiegato in una nota il club allenato da Marcello Bielsa. "Di conseguenza, non abbiamo ancora abbastanza giocatori della prima squadra per soddisfare le condizioni stabilite dalla Premier League per questo incontro", ha aggiunto. Si tratta della 14/a partita del campionato inglese rinviata per motivi di salute, la seconda quindi per il Leeds, dopo quella di Liverpool inizialmente prevista oggi. E' stata invece respinta la richiesta del Crystal Palace di rinviare per la partita del Tottenham di oggi: l'allenatore degli Eagles Patrick Vieira è tra i contagiati. (ANSA).