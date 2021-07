COVID-19, Bollettino in Italia: i dati di oggi, 8 luglio

Cresce ancora il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Italia. Oggi sono 1394 rispetto ai 1.010 di ieri. Diminuisce invece il numero delle vittime: oggi sono 13. I tamponi sono stati 174.852. Il tasso di positività è salito allo 0,79 per cento. Stabili le terapie intensive (ieri -7), che rimangono a 180 totali con 8 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari calano di 37 unità (come ieri) e sono 1.197 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

• Attualmente positivi: 41.469

• Deceduti: 127.731 (+13)

• Dimessi/Guariti: 4.097.905 (+1.749)

• Ricoverati: 1.377 (-37)

• di cui in Terapia Intensiva: 180 (0)

• Tamponi: 72.960.587 (+174.852)

Totale casi: 4.267.105 (+1.394, +0,03%)