COVERCIANO, Uefa A: da Criscito a Ribery, i nuovi tecnici

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico Figc i nuovi allenatori UEFA A, che hanno superato nei giorni scorsi gli esami finali del corso. I neo tecnici avevano seguito tra giugno e luglio - nelle aule e sui campi di Coverciano - le 192 ore di programma didattico e adesso con questa qualifica, che rappresenta la seconda abilitazione massima per un allenatore riconosciuta a livello europeo, potranno guidare tutte le giovanili (incluse le Primavera), tutte le squadre femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C inclusa. Tra i nuovi allenatori UEFA A sono molte le conoscenze del calcio italiano e internazionale, come gli ex azzurri Domenico Criscito e Alessandro Diamanti, l'ex azzurra 'ragazza mondiale' nel 2019, Rosalia Pipitone, e il vice campione del mondo nel 2006, Franck Ribery. Alla luce degli esami finali i migliori del corso sono risultati essere l'attuale allenatore del Lentigione Calcio, Stefano Cassani, e Gianmarco Pioli, già collaboratore nello staff tecnico del padre, Stefano; entrambi si sono abilitati con il massimo dei voti, 110 su 110.

Da segnalare inoltre gli esami fatti registrare da Vittorio Vona e dall'ex portiere di Udinese e Inter, Samir Handanovic. Di seguito, l'elenco completo di tutti gli abilitati: Pierpaolo Anelli, Luca Antonini, Roberto Barrea, Gaetano Berardi, Angelo Bognanni, Francesco Bolzoni, Gaspare Cacciola, Battista Carta, Stefano Cassani, Domenico Criscito, Angelo D'Angelo, Alessandro Diamanti, Giovanni Esposito, Lidia Fossati, Carlos Clay Franca, Michele Fucili, Luca Galimberti, Marcello Gazzola, Claudia Ghitti, Samir Handanovic, Davide Lanzafame, Roberto Mantuano, Massimiliano Marchio, Daniele Marinelli, Lino Marzorati, Alessandro Parisi, Daniel Pavlovic, Manolo Pestrin, Mauro Petrosino*, Valerio Pignataro*, Gianmarco Pioli, Rosalia Pipitone, Francesco Pisano, Massimo Pizzulli, Nicola Polverini, Frank Ribery, Vincenzo Rispoli, Marco Sangermani, Juri Tamburini, Nazzareno Tarantino, Francesco Valiani, Vittorio Vona e Matteo Zago. (ANSA).