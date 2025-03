Costacurta su Italiano: "Lo amo ma non pensavo facesse così bene a Bologna"

Alessandro Costacurta esalta il lavoro di Vincenzo Italiano: "Non mi immaginavo che facesse così bene - ha detto l'ex difensore del Milan oggi opinionista di Sky Sport. Credo ci fossero delle basi importanti per dire che il Bologna era entrato ormai in una fascia superiore. Però mai avrei pensato potesse replicare questi risultati. La cosa più sorprendente è come, la qualità del gioco: una cosa non scontata se perdi gente come Calafiori, Zirkzee e Saelemaekers".

Quali sono i meriti di Italiano?

"Lo amo, lo seguo da quando allenava a Trapani. Con Vincenzo c'è sempre stata stima reciproca, anche da avversari. Quindi, non voglio sottostimare il suo lavoro. Ma penso che a Bologna ci sia qualcosa di speciale tra la città e la squadra. Oltre a un lavoro eccellente dei dirigenti: spero Bologna diventi fonte d'ispirazione per altre realtà".

L'Inter vuole rubargli Castro.

"È forte, ma alla sua età restare un altro anno in rossoblù gli farebbe solo bene. Andrebbe poi a fare panchina a Lautaro Martinez e Thuram. Credo che Bologna sia perfetta ora per diventare grandi: vale per lui, come per Ndoye, Odgaard e lo stesso Italiano".