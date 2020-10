COSMOS, Commisso e gli auguri al brasiliano Pelè

Il presidente della Fiorentina e dei New York Cosmos Rocco Commisso, tramitr l'account Twitter della squadra americana ha espresso gli auguri di compleanno a Pelè, che oggi compie 80 anni: "A nome mio e dell'intera famiglia Cosmos, vorrei augurare a Pelè un buon compleanno per i suoi ottanta anni. Pelè, sei stato un re tra gli uomini nel tuo apice, e siamo molto onorati che il tuo nome faccia parte dell storia dei New York Cosmos. Ti auguro altrettanti anni di salute e felicità".