CORVINO, Oudin lo volevo già a Firenze, poi...

Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, in una conferenza stampa in programma oggi ha parlato dell'ultimo acquisto, Remi Oudin: “Avevamo 5 esterni per due posti. Lui è un profilo che nel 2019 volevo portare alla Fiorentina. La trattativa all’epoca è durata un mese e mezzo ma alla fine non sono riuscito a prenderlo. A giugno questa estate ho chiamato il suo agente, dato che il Bordeaux era retrocesso, ma l’offerta che potevo fare era un terzo di quello che prendeva il giocatore. A fine mercato il procuratore mi ha richiamato e abbiamo trovato una soluzione anche con il presidente del Bordeaux.”