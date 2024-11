CORVINO, Lasciai Firenze per mia madre. Non fui licenziato

FirenzeViola.it

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Nella sua lunga intervista sulle colonne del Corriere dello Sport in edicola stamani, l'ex dirigente della Fiorentina oggi al Lecce Pantaleo Corvino è tornato anche sul suo primo addio ai viola ai tempi dei Della Valle: "Non mi ha mai licenziato nessuno. Me ne andai a febbraio dopo la vittoria sull’Udinese per stare vicino a mia madre che era in coma e dopo pochi mesi sarebbe morta. Non la abbandonai un solo istante, è stato il momento più terribile della mia vita. Con lei fino all’ultimo respiro. A Firenze lasciai due anni e mezzo di contratto, la stessa cosa feci a Bologna quando mi dimisi".