CORVINO, Discussione accesa con Joe Barone

Il Corriere dello Sport - Stadio rivela di un inaspettato confronto dai toni accesi tra Pantaleo Corvino e Joe Barone, tale da aver addirittura attirato l’attenzione di clienti e personale dell’albergo. Ieri l'altro i due si sono incontrati - come noto - in una stanza dell’Hotel Savoy, con il dg di Vernole che già sapeva quale sarebbe stato il suo destino e ha chiesto un milione di euro per andarsene: la risposta è stata negativa e si sono paventate vie legali con tempi di risoluzione molti elevati. Consultato un amico avvocato, Corvino si è arreso (forse per la prima volta dopo da anni) accettando una cifra più bassa.