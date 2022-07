CORRADINI, Serie C sottovalutata. Fatta scelta giusta

Si è da poco presentato alla stampa il neo acquisto della Pro Vercelli Giovanni Corradini, centrocampista di proprietà della Fiorentina prelevato in prestito. Queste le sue dichiarazioni: "È stato facile scegliere la Pro Vercelli. Ho parlato col direttore e il progetto della società mi è piaciuto molto. È un ambiente in cui si crede molto nei giovani, gioca chi merita. Penso di aver fatto la scelta giusta. La Serie C è un’altra cosa rispetto alla Primavera: il campionato è difficile tecnicamente e parecchio sottovalutato. Servirà umiltà per ambientarsi e dare il massimo".

Sui propri idoli: "I miei idoli erano Del Piero e Pirlo. Il primo per la sua immagine e ciò che rappresentava, il secondo per la posizione".

Sugli obiettivi personali: "Voglio crescere mentalmente e come giocatore. Mentre a livello di squadra voglio entrare tra le prime posizioni".