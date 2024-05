COPPA ITALIA, Niente più supplementari fino alle semifinali

FirenzeViola.it

Un'importante novità è prevista dall'edizione della Coppa Italia del 2024/2025. Infatti, nella giornata odierna, è stato stabilito che non ci saranno più i tempi supplementari fino alle semifinali. Dai trentaduesimi ai quarti di finale, in caso di parità nelle partite a gara unica, per stabilire chi approderà al turno successivo si andrà direttamente ai calci di rigore dopo il 90'.