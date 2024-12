COPPA ITALIA, La Roma batte la Sampdoria 4-1

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riscatto doveva essere e riscatto è stato. La Roma allo stadio Olimpico ha battuto 4-1 la Sampdoria e ha raggiunto il Milan per un quarto di finale di Coppa Italia che si preannuncia molto affascinante. Qualificazione agevole quella conquistata dai ragazzi di Claudio Ranieri perché la partita già dopo 24 minuti non era più in discussione: troppo ampio il divario tecnico con la Sampdoria di Leonardo Semplici che ora può concentrarsi solo un campionato cadetto che si sta rivelando molto più complicato del previsto.