COPPA ITALIA, Fiorentina 5° per finali giocate

La Juventus continua a scrivere la sua storia nella Coppa Italia. Dopo la vittoria di ieri sera, i bianconeri hanno centrato la loro 22ª finale nel torneo nazionale, ampliando il loro primato. Come riportato da Transfermarkt.it, la squadra torinese ha staccato la Roma, seconda in classifica con sei finali in meno, e l'Inter, terza con sette finali di distanza. Questa sera, i riflettori saranno puntati su Fiorentina e Atalanta, che si sfideranno nel secondo atto della semifinale.

La Fiorentina, in caso di qualificazione, potrebbe raggiungere la sua seconda finale consecutiva, un traguardo che manca dal 1961. Quell'anno, i viola trionfarono 2-0 contro la Lazio, vendicando la sconfitta subita l'anno precedente contro la Juventus. Una vittoria o un pareggio stasera consentirebbero alla Fiorentina di raggiungere la dodicesima finale in Coppa Italia, superando il Torino e avvicinandosi alla quarta posizione attualmente occupata dal Milan con 13 finali disputate. Dall'altra parte l'Atalanta, con 5 finali giocate, si trova all'ultimo posto della top10 assieme al Parma ma a differenza dei ducali può contare su un magro bottino di una sola vittoria.