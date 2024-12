CONVOCATI, Gud c'è. Presente anche Richardson

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'infortunio patito nei minuti iniziali della sfida del Via del Mare contro il Lecce, oggi torna tra i convocati Albert Gudmundsson. L'islandese tornerà così a sedersi in panchina dopo il problema ai flessori. Presenti nella lista di Palladino anche Cristiano Biraghi, alle prese con un problema al polpaccio, Yacine Adli, che dovrebbe giocare titolare, e Amir Richardson, che aveva accusato una lesione di secondo grado al soleo della gamba destra in nazionale. Questo l'elenco dei convocati dal tecnico campano per il big match di questa sera al Franchi contro l'Inter: