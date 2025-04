Conte su Inter-Roma: "Ho seguito Fiorentina-Empoli, non volevo soffrire"

vedi letture

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato a Dazn di Inter-Roma, gara che ammette di non aver seguito: "Non ho visto la partita dell'Inter, anche perché già soffriamo per noi: perché dobbiamo soffrire anche per le altre? Ho guardato il secondo tempo di Fiorentina-Empoli. Poi ho spento il telefono e tutto quanto, ognuno decide come soffrire".