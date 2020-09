CONTE, La gara con i viola mi è piaciuta. I cambi...

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte, intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la partita contro il Benevento, è tornato anche sui temi della vittoria per 4-3 sulla Fiorentina: "I cinque cambi? Non voglio fare polemiche. Finisce magari che le mie parole vengono strumentalizzate e perciò preferisco non esprimermi in merito. Ci sono dei regolamenti e persone addette a farli. Noi ci adeguiamo come fatto dopo il lockdown. A me la gara contro la Fiorentina è piaciuta molto e l'ho detto anche ai ragazzi. Offensivamente abbiamo giocato un bel calcio, difensivamente siamo stati aggressivi. Non ci siamo fatti trovare equilibrati in alcune circostanze, poi più creiamo alternative davanti e meno saremo prevedibili. Non c'entrano le assenze, sabato mi sono divertito. Inevitabilmente dovremo migliorare, ma anche all'estero Manchester City e Bayern prendono tanti gol perché propongono un calcio offensivo. Così si rischia. Continueremo a proporre il nostro calcio che è divertente, stando comunque più attenti dietro".

Quanto le soluzioni finali provate contro la Fiorentina possono diventare importanti in futuro?

"Molto, alterneremo le soluzioni con i tre centrocampisti, sia con il vertice basso, sia con il trequartista. Non dimentichiamo che l'anno scorso abbiamo segnato 111 gol e questo dimostra quanto giochiamo a trazione offensiva. Non so quante altre squadre nel mondo giocano con due ali, un trequartista e due punte: questo assetto porta tanti vantaggi, ma allo stesso tempo richiede grande attenzione nell'occupare le giuste zone del campo a palla persa. Contro la Fiorentina abbiamo provato diverse opzioni"