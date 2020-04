CONTE, Dal 4 maggio ok allenamenti individuali. Il 18...

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio italiano, ha parlato al paese da Palazzo Chigi: "Da nord a sud avete manifestato grande coraggio, forza e responsabilità. Ora inizia per tutti la fase di convivenza e dobbiamo dirci chiaramente che c'è il rischio che la curva dei contagi cresca in alcune zone del paese. Servirà ancora più mantenere le distanze, per evitare che il contagio si diffonda. L'unico modo per convivere con il virus e non ammalarci, è la distanza sociale. Se non rispettiamo quella e le precauzioni, la curva risalità e potrà andare fuori controllo. Dovremo essere pronti per intervenire rapidamente e tempestivamente se la curva epidemiologica diventerà critica. Abbiamo un meccanismo. So che molti potranno reagire negativamente e risentirsi, cercare un colpevole, ma dobbiamo rimboccarci le maniche e anche il Governo farà la sua parte, ora servono le riforme".

Inoltre, nel corso del suo discorso, Conte ha anche specificato come ci sarà il via libera agli allenamenti a partire dalla data del 4 maggio, ma solamente per un'attività che sia individuale, nella quale deve essere osservata una distanza di sicurezza di almeno due metri. Dal 18 maggio, invece, prevista la ripresa per le squadre.

Tra le misure previste, il calmieramento dei prezzi delle mascherine, con l'impegno a eliminare l'IVA: il prezzo delle mascherine chirurgiche sarà di 0,50 euro.