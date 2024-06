CONFERENCE, Tutte le partecipanti e i dettagli del 2024/25

FirenzeViola.it

Nuovo format anche per la terza competizione continentale, che per l'edizione 2024/25 cambia persino nome. La Conference League rimuoverà il termine "Europa" dal nome della competizione e sarà pertanto nota come UEFA Conference League e non più UEFA Europa Conference League. Come sottolinea TMW, il cambiamento più significativo della nuova competizione riguarda la fase a gironi, che diventerà una fase campionato a 36 squadre. Ogni club affronterà sei squadre diverse (tre in casa, tre in trasferta). Le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincenti che accederanno agli ottavi. Da quel momento in poi si procederà con la classica fase a eliminazione diretta.

166 partecipanti totali, 110 già note, solo 36 nella League Phase. Per il terzo anno consecutivo l'Italia sarà rappresentata dalla Fiorentina. Occhi sui turni preliminari di Champions League ed Europa League, da cui retrocederanno per ogni turno diverse squadre. Il 18 giugno partirà ufficialmente l'edizione 2024/25 col sorteggio del primo turno di qualificazione e le prime partite si giocheranno l'11 luglio. Un percorso lungo 10 mesi che porterà alla finale del 28 maggio a Wroclaw, in Polonia.

Per conoscere la sua rivale ai playoff, la Fiorentina dovrà attendere il sorteggio del 5 agosto con la doppia sfida che si giocherà il 22 e 29 agosto. In caso di passaggio del turno ci sarà il sorteggio della League Phase il 30 agosto con la prima partita del calendario in programma il 3 ottobre.

LEAGUE PHASE

12 retrocesse dai playoff di Europa League

PLAYOFF

Percorso Campioni

6 retrocesse dal 3° turno di qualificazione di Europa League, percorso Campioni

Percorso principale

Chelsea (Inghilterra)

Betis (Spagna)

Fiorentina (Italia)

Heidenheim (Germania)

Lens (Francia)

7 retrocesse dal 3° turno di qualificazione di Europa League, percorso principale

TERZO TURNO DI QUALIFICAZIONE

Percorso Campioni

2 retrocesse dal 1° turno di qualificazione di Champions League

Percorso principale

9 retrocesse dal 2° turno di qualificazione di Europa League, percorso principale

Percorso piazzate

Servette (Svizzera)

Kryvbas (Ucraina)

Viktoria Plzen (Repubblica Ceca)

2 retrocesse da 2° turno di qualificazione di Champions, percorso piazzate

SECONDO TURNO DI QUALIFICAZIONE

Percorso Campioni

12 retrocesse dal 1° turno di qualificazione di Champions League

Percorso principale

6 retrocesse dal 1° turno di qualificazione di Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda)

Vitoria Guimaraes (Portogallo)

Gent (Belgio)

St. Mirren (Scozia)

Austria Vienna (Austria)

Radnicki (Serbia)

Basaksehir (Turchia)

Zurigo (Svizzera)

San Gallo (Svizzera)

Dnipro-1 (Ucraina)

Polizzya Zhytomyr (Ucraina)

Banik Ostrava (Repubblica Ceca)

Mlada Boleslav (Repubblica Ceca)

Brann (Norvegia)

Tromso (Norvegia)

Brondby (Danimarca)

Copenaghen (Danimarca)

Hajduk Spalato (Croazia)

Osijek (Croazia)

AEK Atene (Grecia)

Maccabi Haifa (Israele)

Hapoel Be'er Sheva (Israele)

AEK Larnaca (Cipro)

Omonia (Cipro)

Hacken (Svezia)

Djurgarden (Svezia)

Slask Wroclaw (Polonia)

Legia Varsavia (Polonia)

Puskas Akademia (Ungheria)

Fehervar (Ungheria)

CFR Cluj (Romania)

Universitatea Craiova (Romania)

Cherno More (Bulgaria)

CSKA 1948 (Bulgaria)

DAC Dunajska Streda (Slovacchia)

Spartak Trnava (Slovacchia)

Sabah (Azerbaigian)

Sumgayit (Azerbaigian)

Astana (Kazakistan)

Olimpija (Slovenia)

Zimbru (Moldavia)

Drita (Kosovo)

Vaduz (Liechtenstein)

Riga (Lettonia)

St. Patrick's (Irlanda)

Ilves (Finlandia)

TrnasINVEST (Lituania)

Ararat-Armenia (Armenia)

Neman Grodno (Bielorussia)

Zrinjski (Bosnia Erzegovina)

Progrès Niederkorn (Lussemburgo)

HB Torshavn (Far Oer)

Cliftonville (Irlanda del Nord)

Sliema Wanderers (Malta)

Iberia 1999 (Georgia)

PRIMO TURNO DI QUALIFICAZIONE

Aktobe (Kazakistan)

Bravo (Slovenia)

Milsami (Moldavia)

Malisheva (Kosovo)

Auda (Lettonia)

Liepaja (Lettonia)

Derry City (Irlanda)

Shelbourne (Irlanda)

KuPS (Finlandia)

VPS (Finlandia)

Zalgiris (Lituania)

Siauliai (Lituania)

Noah (Armenia)

Urartu (Armenia)

Torpedo-BelAZ Zhodino (Bielorussia)

Isloch Minsk Raion (Bielorussia)

Velez Mostar (Bosnia Erzegovina)

Sarajevo (Bosnia Erzegovina)

F91 Dudelange (Lussemburgo)

UNA Strassen (Lusesemburgo)

Vikingur (Far Oer)

B36 Torshavn (Far Oer)

Linfield (Irlanda del Nord)

Crusaders (Irlanda del Nord)

Floriana (Malta)

Marsaxlokk (Malta)

Dinamo Tbilisi (Georgia)

Torpedo Kutaisi (Georgia)

Levadia (Estonia)

Tallinna Kalev (Estonia)

Paide Linnameeskond (Estonia)

Valur (Islanda)

Stjarnan (Islanda)

Breidablik (Islanda)

Partizani (Albania)

Vllaznia (Albania)

Tirana (Albania)

Connah's Quay Nomads (Galles)

Bala Town (Galles)

Caernarfon Town (Galles)

St. Joseph's (Gibilterra)

Bruno's Magpies (Gibilterra)

Tikvesh (Macedonia del Nord)

Shkendija (Macedonia del Nord)

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Atlètic Club d'Escaldes (Andorra)

Buducnost (Montenegro)

Mornar Bar (Montenegro)

La Fiorita (San Marino)

Tre Penne (San Marino)