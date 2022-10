CONFERENCE, Tutte le gare in programma alle 18:45

La Fiorentina scenderà in campo alle ore 21 in Conference League. Lo farà contro gli Hearts, per la terza giornata del girone. Prima però, dalle 18:45, sono in programma tante altre sfide della competizione. Di seguito l'elenco completo:

GRUPPO B

Silkeborg - FCSB

Anderlecht - West Ham

GRUPPO C

Lech Poznan - Hapoel Beer-Sheva

GRUPPO D

Slovacko - Nizza

GRUPPO E

Dnipro-1 - Vaduz

GRUPPO F

Molde - Shamrock Rovers

GRUPPO G

Sivasspor - Ballkani

GRUPPO H

Pyunik - Zalgiris