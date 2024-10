CONFERENCE, Non solo Viola. Le partite in programma

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Non solo Fiorentina. Oggi inizia ufficialmente il girone di Conference League e tra le 18:45 e le 21 scenderanno in campo le avversarie per la qualificazione al turno successivo. Ecco tutte le partite di Europa Conference League in programma stasera:

18:45 Cercle Brugge-St. Gallen

18:45 Din. Minsk-Hearts

18:45 FC Astana-TSC

18:45 Heidenheim-O. Ljubljana

18:45 Legia-Betis

18:45 Molde-Larne

18:45 Noah-Mlada Boleslav

18:45 Omonia-Vikingur Reykjavik

21:00 Borac Banja Luka-Panathinaikos

21:00 Chelsea-Gent

21:00 FC Copenhagen-Jagiellonia

21:00 Fiorentina-TNS

21:00 LASK-Djurgarden

21:00 Lugano-HJK

21:00 Petrocub-Paphos

21:00 Shamrock Rovers-APOEL