Conference, Lubiana in 10 ma il Borac passa solo nel recupero. Tutti i risultati dei playoff

Finisce con un gol di Ogrinec al 91' la gara tra Borac Banja Luka e Olimpia Lubiana. Con quest'ultima rimasta in inferiorità numerica per quasi tutta la ripresa (al 52' Florucz viene espulso per un brutto fallo, con rosso diretto dall'arbitro aiutato dal Var), la gara sembrava stregata per i padroni di casa che che all'85' sbagliavano un rigore con Despotovic. Bravo anche il portiere Vidovsek, autore anche di qualche parata provvidenziale. Nel recupero però Ogrinec con un rasoterra spiazzava lo stesso Vidovsek siglando il gol vittoria. Ricordiamo che da questa sfida o dalla precedente vinta dal Vikingur sul Panathinaikos uscirà l'avversaria della Fiorentina agli ottavi.

I risultati delle gare delle 21: Borac banja Luka-O. Lubiana 1-0, Copenhagen-Heidenheim 1-2, Gent-Betis 0-3, Omonia-Pafos 1-1.

I risultati delle gare delle 18.45: Celje-Apoel 2-2, Molde-Shamrock Rover 0-1, TSC-Jagiellonia 1-3, Vikingur-Panathinaikos 2-1.