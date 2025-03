Conference League, al 45' Lugano avanti sul Celje. Chi passa affronta la vincente di Fiorentina-Panathinaikos

Sono finti i primi tempi sui campi europei delle sfide iniziate alle 18:45. Quattro le sfide di Conference League in campo in questo tardo pomeriggio, tra queste Lugano-Celje. La vincente della sfida tra svizzeri e sloveni affronterà ai quarti di finale chi passerà tra Fiorentina e Panathinaikos. Al momento, in virtù del 3-1 di questi primi 45 minuti e del 1-0 per gli sloveni nella gara di andata, sarebbe qualificato il Lugano. Per gli elvetici a segno Mahmoud, Koutsias e Daniel Dos Santos, per il Celje invece l'unica rete dei primi 45 minuti l'ha realizzata Seslar.

Negli altri tre match questa è la situazione al termine del primo tempo: Cercle Brugge-Jagiellonia 1-0; Rapid Vienna-Borac 0-0; Djurgarden-Pafos 1-0. Fra poco l'inizio dei secondi 45 minuti di gioco.