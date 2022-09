CONFERENCE, Giovedì spazio a Mandragora. Con lui...

L'esordio europeo per Biraghi e compagni si avvicina. Il Tirreno si sofferma su alcune scelte di formazione che mister Italiano starebbe pensando in vista dell'RFS. In cabina di regia dovrebbe infatti partire dal 1' Rolando Mandragora: Amrabat è stato fin qui fondamentale, ma Italiano e il suo staff starebbero pensando di preservarlo per la trasferta di Bologna. Al fianco del regista ex Torino dovrebbe giocare Bonaventura, la cui esperienza potrebbe fare la differenza. In attacco spazio a Cabral che conosce molto bene questa competizione europea.