CONFERENCE, Fuori anche Eintracht e Ferencvaros

Terminate tutte le partite di ritorno per i playoff di Conference League. Le quattro sfide in programma alle ore 21:00 riservano un paio di sorprese. Su tutte l'eliminazione molto precoce dell'Eintracht Francoforte: dopo il pareggio dell'andata in terra belga, i tedeschi perdono tra le mura amiche nella sfida con il Saint Gilloise e salutano già la competizione, che perde quindi un'altra big dopo il Betis eliminato dalla Dinamo Zagabria. Eliminato anche il Ferencvaros dall'Olympiacos.

Molto bene il Molde, che ne fa tre al Legia a Varsavia, e lo Sturm Graz che dopo l'abbondente successo interno dell'andata contro lo Slovan Bratislava, si ripete anche sul campo della squadra della capitale slovacca.

EINTRACHT FRANCOFORTE - ROYALE UNION SAINT GILLOISE 1-2

47' Puertas (R); 80' Eckert Ayensa (R); 88' Dina Ebimbe (E)

LEGIA VARSAVIA - MOLDE 0-3

2' e 67' Gulbrandsen; 20' Hestad

SLOVAN BRATISLAVA - STURM GRAZ 0-1

52' Biereth

FERENCVAROS-OLYMPIAKOS 0-1

45' rig. El Kaabi