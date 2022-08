CONF. LEAGUE, Le partite di oggi. Il Twente...

Quest'oggi si giocheranno le partite di ritorno dell'ultimo turno di Conference League prima dei playoff, nei quali la Fiorentina sfiderò la vincente tra Twente e Cukaricki, in programma questo pomeriggio alle ore 19.00. Forti del 3-1 dell'andata, gli olandesi partono con un grande vantaggio, ma come dichiarato ieri dall'allenatore Ron Jans i serbi sono un avversario da temere. Oltre a questa sfida sono in programma altre sfide importanti, tra cui AZ Alkmaar-Dundee (ore 20.00), Anversa-Lillestrom(ore 21.00), Panathinaikos-Slavia Praga (ore 19.30) e Basilea-Brondy (ore 19.00)