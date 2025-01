CONDÒ, Viola stasera ha bella chance per salto in alto

FirenzeViola.it

Paolo Condò, noto giornalista italiano e opinionista di consueto negli studi di Sky Sport sulle pagine del Corriere della Sera parla così della Serie A dopo i risultati del weekend: "Il fatto che l’Inter sia l’unica delle quattro reduci dalla Supercoppa ad aver vinto, per esempio, conferma la superiorità complessiva del suo organico: nella formazione di Venezia, Inzaghi ha potuto/dovuto schierare quattro facce nuove rispetto a quelle che avevano iniziato la finale di Riad. Il Milan soltanto due. [...] La Juventus, definitivamente sul banco degli imputati dopo il pari nel derby, ha portato a casa due soli margini minimi: l’1-0 alla Lazio perché centrato all’85’ contro una rivale in dieci e il 2-1 di Monza perché insomma, guardate dov’è il Monza.

Siamo al terzo vantaggio dilapidato nelle ultime tre gare (Supercoppa compresa), dodicesimo pareggio in campionato: la crisi di Thiago Motta è evidente, sarebbe esplosiva senza le discrete prospettive in Champions. Che è un discorso diverso dalle prospettive per la Champions, definita da tutti irrinunciabile e che quindi provocherà molti dolori da qui a primavera: in quella zona hanno pareggiato tutti, la Fiorentina stasera ha una bella chance per il salto in alto".